Инфляция против маткапитала: справляется ли индексация с ростом цен на детское

С 1 февраля в России будет проведена плановая индексация размера материнского капитала. Коэффициент индексации составит 6,8%. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

После пересчета выплата семьям, в которых с начала 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, будет установлена в размере 737 205 рублей 10 копеек. Если право на материнский капитал возникает при рождении или усыновлении второго ребенка, а ранее сертификат не оформлялся, сумма выплаты составит 974 189 рублей 12 копеек.

Индексации подлежат все средства материнского капитала. Это касается как семей, которые получат право на сертификат после 1 февраля, так и тех, у кого на счете уже находятся неизрасходованные остатки ранее выделенных средств.

