В Госдуме заявили, что при нынешней ключевой ставке у фермеров нет возможности развивать производство

По словам депутата нижней палаты парламента Нины Останиной, в нашей стране не каждый желающий заниматься сельхозпроизводством может себе это позволить, так как на пути стоит Банк России. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что при ключевой ставке, равной 21%, длинные кредиты для мелких фермеров становятся непостижимыми, в связи с чем у них нет возможности развивать производство.

По мнению парламентария, сельское хозяйство шагнуло вперед, однако стали меньше производить, поскольку меньше стало крупного рогатого скота из-з того, что мелким производителям нечем его кормить.

Ранее сообщалось, что подмосковным фермерам передали более 3 тыс. гектаров земли для развития агробизнеса.