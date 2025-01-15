Подмосковным фермерам передали более 3 тыс. гектаров земли для развития агробизнеса
Подмосковные фермеры получили более 3 тыс. гектаров для развития агробизнеса
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
По итогам 2024 года подмосковным фермерам для развития агробизнеса передали 128 земельных участков общей площадью более 3 тыс. га, их предоставляют в аренду на пять лет и бесплатно на шесть лет по программе «Подмосковные 10 гектаров». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
В общей сложности участки передали 85 фермерам и крестьянским (фермерским) хозяйствам. Так, например, землю площадью 105 га получило К(Ф)Х «Добрый Фермер» из села Воскресенское Павлово-Посадского округа. Участок позволит расширить сельхозпроизводство и построить сельскохозяйственный комплекс.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.