Подмосковным фермерам передали более 3 тыс. гектаров земли для развития агробизнеса

По итогам 2024 года подмосковным фермерам для развития агробизнеса передали 128 земельных участков общей площадью более 3 тыс. га, их предоставляют в аренду на пять лет и бесплатно на шесть лет по программе «Подмосковные 10 гектаров». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.