В Госдуме заявили, что рост зарплат в РФ ускорится благодаря повышению МРОТ и бюджетных выплат

Прогноз Минэкономразвития о росте заработных плат выглядит наиболее реалистичным, поскольку основан на фактических данных, поступающих из регионов. Как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, это отличает ведомственную оценку от других аналитических прогнозов, предсказывающих более скромную динамику доходов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, ключевым фактором, подтверждающим оптимистичный сценарий, стали уже принятые в большинстве субъектов решения о поэтапном повышении оплаты труда бюджетникам. Дополнительным стимулом станет увеличение МРОТ до 27 093 рублей с января 2026 года, которое затронет интересы не менее 4,5 млн россиян.

Парламентарий добавила, что учет региональных коэффициентов и надбавок позволит сформировать более объективную картину. По расчетам специалистов, средняя заработная плата в следующем году достигнет отметки около 107 тыс. рублей, хотя этот показатель включает и высокооплачиваемые северные регионы.

По ее мнению, дифференциация доходов в зависимости от территории проживания сохранится, но общий тренд демонстрирует поступательное улучшение ситуации с оплатой труда в стране. Региональная специфика продолжит играть важную роль в формировании реальных доходов граждан.

Ранее сообщалось, что изменится для россиян при повышении МРОТ до 45 тыс. рублей.