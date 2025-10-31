Рост зарплаты с последующим увольнением: что изменится для россиян при повышении МРОТ до 45 тыс. рублей

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли предложение об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 45 тыс. рублей с 2026 года. Эта поправка предложена к законопроекту, который был принят Госдумой в первом чтении и устанавливает МРОТ на уровне 27 тыс. рублей. Как изменится жизнь россиян при повышении МРОТ, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт напомнила, что минимальный размер оплаты труда или МРОТ — это минимально установленная величина, которая применяется для регулирования размера месячной заработной платы сотрудника, который отработал месячную норму времени и выполнил свои трудовые обязанности.

«Данный показатель регулирует не только минимальный размер оплаты труда, но и учитывается при расчете больничных, выплат по беременности и родам и прочее. Величина МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Другими словами, это нижний «порог» заработной платы до вычета НДФЛ и прочих удержаний», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

МРОТ каждый год индексируют. Если в 2025 году его величина составляла 22,4 тыс. рублей, то с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России составит 27 тыс. рублей.

«То есть, его величина будет проиндексирована на 20,7%. Для справки — МРОТ в 2025 году был проиндексирован на 16,6%. Любое увеличение МРОТ, которое затронет порядка 4,5 млн работников, приведет к росту заработной платы, пенсий, пособий и так далее, а, следовательно, будет способствовать росту доходов населения, сокращению бедности, сглаживанию доходного неравенства различных социальных групп населения», — добавила Проданова.

Несмотря на запланированное рекордное повышение МРОТ в 2026 году, ряд парламентариев выступают с инициативой еще большего повышения минимального размера платы труда.

«Так, например, по мнению сенатора Айрата Гибатдинова "сумма в 45 тыс. рублей — это минимально необходимая для поддержания трудовой функции граждан в текущих экономических условиях". Однако к вопросу установления размера МРОТ следует подходить комплексно и ответственно. Тут нужно четко понимать, что, с одной стороны, любое увеличение МРОТ действительно приведет к росту заработной платы, пенсий, пособий и прочее. С другой стороны, нужно осознавать, что расходы на заработную плату с отчисления на социальные нужды заложены в себестоимость производства продукции (работы, услуги)», — подчеркнула эксперт.

Повышение заработной платы, продолжила экономист, в определенной степени будет способствовать росту инфляции. Чтобы не допустить роста затрат, работодатели будут вынуждены либо увольнять сотрудников, повышая уровень безработицы в стране, либо уходить в теневой сектор экономики.

«В итоге подобного рода инициатива может навредить как раз тем самым людям, которым правительство и пытается помочь», — заключила Проданова.

Ранее стало известно, почему в России взлетят цены на алкоголь после 1 января.