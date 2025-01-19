В Госдуме заявили о готовности бюджета к дополнительной индексации пенсий

Федеральный бюджет РФ готов к проведению дополнительной индексации пенсий российских граждан, сообщила в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

С 1 января страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3%.

До 1 февраля правительство может доиндексировать пенсии на 2,22%, с учетом уровня инфляции за 2024 год.

По данным Росстата, в прошлом году инфляция в России составила 9,52%

Принятый парламентом бюджет готов к планируемым мерам, добавила Стенякина.

Повышенные пенсионные выплаты получат около 40 млн россиян.

Ранее депутат Бессараб заявила, что пенсия в РФ не может быть ниже прожиточного минимума.