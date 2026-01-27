В Госдуме заявили о массовом переходе малого и среднего бизнеса на расчеты наличкой

Малый и средний бизнес России массово переходит на наличные деньги. Таким мнением в пресс-центре НСН поделился заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, компании все чаще вынуждают потребителей расплачиваться купюрами, мотивируя их дополнительными скидками. Подготовка к этому переходу началась еще в прошлом году, констатировал депутат.

«Потому что люди готовятся к будущему, видя, что их будут щемить… Самозанятые тоже ждут, что в 2028 году лавочка закроется, и они планируют, что в 2027 году, заранее, будут уходить в тень», — отметил Делягин.

Основной причиной такого тренда парламентарий назвал желание бизнеса минимизировать риски, связанные с государственным контролем за соответствием доходов и расходов.

Широкое использование наличных денег, по его мнению, ведет к уходу части экономических отношений в неформальный сектор. Статистические данные за 2025 год уже демонстрируют беспрецедентный всплеск оборота наличных средств.

