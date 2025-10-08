В Госдуме решили, что будет с детским пособием

Госдума отклонила законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребенка. Инициатива предполагала увеличение выплаты до 50 тыс. руб. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарии, выступавшие с этой идеей, аргументировали ее необходимость борьбой с региональным неравенством. По их мнению, во многих субъектах России собственные меры поддержки недостаточны, что негативно сказывается на демографических показателях. Универсальное повышение федерального пособия, как считали авторы проекта, создало бы равные стимулы для роста рождаемости по всей стране.

Однако большинство в Госдуме не поддержало эту инициативу. Законопроект был отклонен уже в первом чтении. Таким образом, размер единовременной выплаты при рождении ребенка остается на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России проиндексируют маткапитал.