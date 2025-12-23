В Госдуме заявили о невозможности снижения пенсионного возраста

На фоне регулярно возникающих в обществе дискуссий о пенсионной системе депутат Госдумы Светлана Бессараб дала четкий ответ на вопрос, возможен ли в ближайшее время возврат к прежним возрастным нормативам выхода на заслуженный отдых. В интервью Pravda.Ru парламентарий, являющаяся членом профильного комитета по социальной политике, заявила , что снижение пенсионного возраста в текущих условиях нереализуемо.

Она напомнила, что переходный период по поэтапному повышению возрастной планки, инициированный правительством, продолжается и завершится только в 2028 году. По оценке депутата, действующая модель уже доказала свою эффективность, создав финансовые условия для стабильного роста пенсионного обеспечения. В качестве примера Бессараб привела ситуацию 2016 года, когда средств не хватало даже на индексацию выплат работающим пенсионерам, в отличие от сегодняшней возможности повышать их с опережением инфляции.

Ключевой аргумент против обратного изменения возраста — прямая угроза уровню жизни пенсионеров. Как пояснила депутат, устойчивость всей системы напрямую зависит от баланса между числом получателей выплат и объемом поступающих в Пенсионный фонд страховых взносов. Возврат к прежним нормативам немедленно увеличил бы нагрузку на фонд, что привело бы к неминуемому снижению размера самих пенсий. Сегодня, по словам Бессараб, у ПФР просто нет ресурсов для того, чтобы одновременно поддерживать высокие темпы индексации и сокращать возраст выхода на пенсию.

Таким образом, любые изменения в сторону снижения пенсионного возраста возможны лишь в долгосрочной перспективе и при условии укрепления доходной базы фонда. Это может произойти за счет роста числа официально работающих граждан либо вследствие повышения заработных плат, что автоматически увеличит сумму страховых отчислений. Пока же, как резюмировала парламентарий, говорить о подобном шаге преждевременно — приоритетом остается сохранение и увеличение размера самих пенсионных выплат для нынешних и будущих получателей.

