В Госдуму внесут законопроект об двукратном увеличении максимального дохода самозанятых
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Как информирует ТАСС со ссылкой на одного из авторов законодательной инициативы, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, максимальный доход на самозанятых может быть поднят с 2,4 млн до 4,8 млн рублей в год.
«Депутаты от фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об увеличении в два раза — с 2,4 млн до 4,8 млн рублей в год — размера максимального допустимого дохода самозанятого», - сообщил Нилов.
По мнению авторов законопроекта, указанная новелла позволит существенно уменьшить число теневых сделок. Также она подспудно увеличит налоговые поступления в российскую казну.
Ранее сообщалось, что закон «О налоге на сверхприбыль» принят депутатами Госдумы в первом чтении.