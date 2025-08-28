В ХМАО заметно подорожали ключевые услуги

В этом году жители Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись с заметным подорожанием ключевых услуг. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, наиболее значительный рост цен зафиксирован в сфере пассажирских перевозок, где стоимость проезда увеличилась существеннее всего. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Помимо транспорта, ощутимо дороже стали услуги юристов — их цена выросла на 10 процентов. Ветеринарные услуги подорожали на 9,1%, а стоимость зарубежных туров и культурных мероприятий увеличилась на 8,3 и 6,7 процента соответственно. Такой разнонаправленный рост цен указывает на общее повышение стоимости жизни в регионе.

В то же время отдельные сектора экономики демонстрируют ценовую стабильность. Сферы образования и телекоммуникаций показали минимальную инфляцию, не превысившую одного процента. Эксперты связывают эту тенденцию с эффективным государственным регулированием тарифов в социально значимых отраслях.

Данная ситуация приводит к перераспределению потребительских расходов — жителям региона приходится оптимизировать бюджет в пользу обязательных услуг. Однако наличие отраслей с сдерживаемыми тарифами частично компенсирует общее повышение стоимости жизни.

