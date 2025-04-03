В Испании спрогнозировали обеднение мира из-за пошлин Трампа

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил в интервью RTVE, что экономика всего мира может пострадать из-за введенных США пошлин.

День, когда Трамп подписал указ о введении пошлин, испанский министр назвал «временем, о котором нужно сожалеть». По его словам, введенные повышенные пошлины на импорт европейской продукции со стороны способны ударить по экономике всего мира. Куэрпо заявил, что действующие тарифы быстро приведут к экономической фрагментации и обеднению стран.

Куэрпо подчеркнул, также отметил, что установление минимальной ставки в 10% для стран было «произвольным». Впрочем, министр не исключил, что ЕС и США в итоге смогут договориться, либо Европа введет ответные меры.

Ранее в Госдуме прокомментировали пошлины, введенные Трампом 3 апреля для сотен стран.