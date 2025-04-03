В Госдуме положительно оценили торговые пошлины Трампа

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия выбрала верный экономический и политический курс, что фактически подтвердили пошлины, введенные США накануне.

В своем личном блоге Слуцкий положительно оценил повышенные торговые пошлины Трампа, введенные против сотен стран мира. Он пояснил, что для России решение республиканца стало показательным. По словам депутата, это значит, что Москва взяла правильный экономический курс, ориентируясь на свое производство, свой технологический суверенитет. При этом для Европы пошлины стали катастрофой и вызвали панику.

«Немцы, в частности, могли бы сейчас чувствовать себя гораздо устойчивее, если бы не отказались от сотрудничества с Россией и не стали бы в коллективной истерии вводить санкции против нашей страны», — сделал вывод Слуцкий в своем телеграм-канале.

Европейские элиты, по его словам, прогнозируют экономические потери и падение уровня национальных ВВП.

Ранее Трамп подписал указ о введении зеркальных тарифов на импорт, объяснив это попыткой защитить национальные интересы и безопасность.

Ранее в США рассчитали прибыль от пошлин на товары из Китая и Тайваня.