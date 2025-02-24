В январе россияне набрали кредитов на 475 млн руб.

В январе 2025 года российские граждане оформили 2,7 млн розничных кредитов на сумму 475,12 млрд руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число кредитов выросло на 47%, а сумма выданных средств стала самой низкой за последние несколько лет.

В январе 2024 года россияне оформили 5,13 млн кредитов на 1,03 трлн руб. Об этом со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что еще один учитель в Подмосковье приобрел квартиру по «Соципотеке».