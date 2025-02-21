Еще один учитель в Подмосковье приобрел квартиру по «Соципотеке»

Учитель русского языка и литературы Юлия Разумная из МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» приобрела квартиру в Подольске в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

До этого она жила в съемной квартире, однако, по совету коллеги решила попробовать принять участие в программе.

«Сейчас в новой квартире идет ремонт, но через пару месяцев планируем переехать. Выбирали жилье рядом с работой, так проще не только мне, но и моему сыну Кириллу, который сейчас учится в 9 классе», — рассказала педагог.

Напомним, что программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.