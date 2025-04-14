Канада объявила о намерении участвовать в программе перевооружения Европы

Канадский премьер-министр заявил о готовности страны стать частью амбициозной европейской оборонной инициативы. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Канады Марк Карни во время визита в провинцию Квебек сообщил журналистам о намерении страны участвовать в новом плане перевооружения Европы. По словам главы правительства, Оттава рассматривает такой шаг как важный элемент укрепления трансатлантической безопасности совместно с надежными глобальными партнерами.

В своем выступлении, транслировавшемся по национальным телеканалам, Карни подчеркнул, что неотъемлемой частью этой стратегии является продолжение военной помощи Украине. Для реализации намеченных целей канадское правительство планирует стимулировать развитие внутреннего производства, уделяя особое внимание оборонной промышленности.

Заявление премьер-министра прозвучало на фоне активизации европейских усилий по укреплению собственного оборонного потенциала. Так, 4 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Европейского союза масштабный план перевооружения объединения с бюджетом в €800 млрд.

Предложенная европейская стратегия предусматривает размещение Еврокомиссией общеевропейских займов на €150 млрд для инвестиций в военную промышленность ЕС. Кроме того, план включает меры по стимулированию инвестиций стран-членов Евросоюза в военные нужды — предполагается, что к 2030 году объем таких вложений достигнет €650 млрд.

Ранее в Белом доме заявили, что США добились прогресса в торговых переговорах с ЕС.