В Китае отреагировали на намерения США изолировать экономику КНР

Минкоммерции Китая отреагировало на намерения Соединенных Штатов Америки заключать сделки с другими странами с целью добиться изоляции экономики КНР.

Если Вашингтон пойдет на этот шаг, то Пекин вынужден будет принять ответные контрмеры, отметили представители ведомства.

Китай выступает против любых сделок, которые заключаются за счет его интересов, говорится в тексте заявления.

В Минкоммерции подчеркнули, что в вопросе «взаимных пошлин» все стороны должны защищать международные торгово-экономические правила и многостороннюю торговую систему.

Ранее сообщалось о том, что в Китае стали пользоваться популярностью туалетные ершики в виде Трампа.