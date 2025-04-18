В Китае стали пользоваться популярностью туалетные ершики в виде Трампа

Из-за повышения таможенных пошлин США на китайскую продукцию в КНР резко взлетели продажи ершиков для унитазов, на которых изображен Дональд Трамп. Об этом сообщил портал Oddity Central.

Ершики, на которых изображен американский лидер, а щетина торчит на его голове в виде прически, начали выпускаться еще в первое президентство Трампа. Ранее они не показывали особой востребованности. Сейчас же стали резко популярны у китайцев. Это происходит на фоне той торговой войны, которая началась между Соединенными Штатами и Китаем.

За счет покупки такого ершика жители страны стремятся оказать поддержку отечественным производителям, которые страдают от повышенных таможенных тарифов США. Также они выражают свою гражданскую позицию и протест новой политике Америки.

Ранее сообщалось, что Белый дом пригрозил Китаю пошлинами в 245% за ответные меры. В связи с усилением торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем администрация США рассматривает возможность введения новых таможенных сборов на китайский импорт.