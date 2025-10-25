В КНР назвали ключевые направления приграничного сотрудничества с Россией

На 3-м Российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне (24–25 октября) замначальника управления коммерции северо-восточной провинции Ляонин (КНР) Ван Юйпин заявила о значительных перспективах приграничного логистического сотрудничества между Китаем и Россией, сообщает ТАСС .

По словам представителя китайских властей, провинция Ляонин и российские регионы обладают серьезным потенциалом для взаимодополняющего сотрудничества в ряде ключевых сфер:

энергетика;

лесное хозяйство;

горнодобывающая промышленность;

рыболовство.

Ван Юйпин подчеркнула, что Ляонин — важный хаб Северо-Восточной Азии и значимое звено экономического коридора «Китай — Монголия — Россия». Провинция выделяется удобными транспортными связями с РФ и придает большое значение развитию отношений с российскими регионами.

«Мы уверены, что благодаря постоянному развитию обменов и углублению сотрудничества взаимодействие между Ляонином и российскими регионами достигнет новых высот», — отметила она.

Особое внимание было уделено логистическому направлению: по оценке Ван Юйпин, приграничное сотрудничество в этой сфере обладает «огромным потенциалом и широкими перспективами».

Форум в Шэньяне собрал представителей региональных правительств РФ, российских предпринимателей и китайских официальных лиц, что подчеркивает высокий уровень заинтересованности обеих стран в расширении торгово-экономических связей.

