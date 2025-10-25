В КНР назвали ключевые направления приграничного сотрудничества с Россией
На 3-м Российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне (24–25 октября) замначальника управления коммерции северо-восточной провинции Ляонин (КНР) Ван Юйпин заявила о значительных перспективах приграничного логистического сотрудничества между Китаем и Россией, сообщает ТАСС.
По словам представителя китайских властей, провинция Ляонин и российские регионы обладают серьезным потенциалом для взаимодополняющего сотрудничества в ряде ключевых сфер:
- энергетика;
- лесное хозяйство;
- горнодобывающая промышленность;
- рыболовство.
Ван Юйпин подчеркнула, что Ляонин — важный хаб Северо-Восточной Азии и значимое звено экономического коридора «Китай — Монголия — Россия». Провинция выделяется удобными транспортными связями с РФ и придает большое значение развитию отношений с российскими регионами.
«Мы уверены, что благодаря постоянному развитию обменов и углублению сотрудничества взаимодействие между Ляонином и российскими регионами достигнет новых высот», — отметила она.
Особое внимание было уделено логистическому направлению: по оценке Ван Юйпин, приграничное сотрудничество в этой сфере обладает «огромным потенциалом и широкими перспективами».
Форум в Шэньяне собрал представителей региональных правительств РФ, российских предпринимателей и китайских официальных лиц, что подчеркивает высокий уровень заинтересованности обеих стран в расширении торгово-экономических связей.
