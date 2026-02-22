В Коми нашли никому не нужный участок с нефтью: не пристроили даже на аукционе

Республика Коми столкнулась с неожиданным равнодушием со стороны представителей сырьевого бизнеса. Нефтяной участок «Викторовский-1», несмотря на внушительные цифры в геологических отчетах, фактически оказался в статусе брошенного имущества, передает РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, к моменту завершения приема заявок 20 февраля ни одна компания не проявила желания заняться геологическим изучением данной территории. Ситуация выглядит парадоксально: под землей скрываются миллионы тонн ресурсов, однако в текущих реалиях этот актив не вызвал даже минимального ажиотажа на рынке недропользования.

Основная причина отсутствия интереса кроется в специфике залегания полезных ископаемых. Как пояснили в ведомстве, участок содержит доманиковые отложения, которые официально относятся к категории трудноизвлекаемых запасов. Хотя «Викторовский-1» обладает перспективными ресурсами категории D1 в объеме 462 тысяч тонн нефти и 194 миллионов кубометров газа, а прогнозные запасы D2 добавляют к этому еще 47 тысяч тонн нефти, бизнес предпочел проигнорировать торги. Даже наличие огромных ресурсов категории D3dm, оцениваемых в 40,087 миллиона тонн, не стало весомым аргументом для потенциальных инвесторов, столкнувшихся с технологической сложностью освоения подобных пластов.

В результате участок остался без хозяина, подчеркивая общую тенденцию осторожного подхода компаний к разработке сложных месторождений. На сегодняшний день ресурсы «Викторовского-1» продолжают числиться на балансе государства как невостребованные, а вопрос о будущем этих залежей остается открытым. По словам представителей Роснедр, заявок на лот не поступило, что делает участок фактически ничейным на неопределенный срок. Вероятно, для привлечения внимания к столь специфическим запасам потребуются иные экономические условия или прорывные отечественные технологии добычи.

