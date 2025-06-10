В Крыму начнут строить отели модульного типа
В Крыму начнут строить отели модульного типа
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По словам министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия, на территории полуострова планируется возводить отели модульного типа. Об этом сообщает «Крым 24».
Он уточнил, что данное направление сегодня активно набирает обороты в стране. В регионе они будут возводиться в предгорных районах с дикой нетронутой природой и побережьем.
По мнению чиновника, строительство даст прирост номерного фонда, а также станет удерживать баланс между антропогенной нагрузкой туристской сферы и экологией. Указанное направление будет использоваться для аграрно-сельского туризма и экологических троп и направлений на полуострове.
Ранее сообщалось, что свыше полутора миллионов туристов посетили Крым с начала года.