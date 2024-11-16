В Крыму оценили возможность скорого возобновления авиасообщения с полуостровом
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Вопрос возобновления авиасообщения с Крымом после того, как оно было прервано из-за начала в 2022 году специальной военной операции, остается открытым, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера крымского парламента Владимира Константинова.
По словам собеседника агентства, дата старта авиаперевозок в Крыму непосредственно связана с общей концепцией проведения СВО.
«Вопрос пока открытый. Возобновление авиасообщения будет рассматриваться только по итогам спецоперации», — сказал Константинов.
Напомним, в настоящее время в Крым можно попасть только при помощи автомобильного и железнодорожного транспорта. Все авиаперевозки с полуостровом в целях безопасности были временно прекращены после начала Россией на Украине в феврале 2022 года специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» запустит под Новый год рейс Южно-Сахалинск — Красноярск — Москва.