В Крыму планируют увеличить объем производства сельхозпродукции на 25% за шесть лет

По словам главы Госсовета Республики Крым, в регионе планируется увеличить объем производства сельхозпродукции на четверть по сравнению с 2021 годом за счет роста объема собранных зерновых и масличных культур, плодов и ягод. Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что также на полуострове станут постепенно вводиться в оборот 125 тыс. га сельхозугодий.

По мнению политика, на сегодняшний день в сельхозотрасли Крыма зарегистрировано около полутора тысяч сельскохозяйственных организаций и свыше 3,2 тыс. крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Прирост данных показателей по сравнению с 2015 годом составляет 38% и почти 79% соответственно.

Он отметил, что за десять лет объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в агропромышленном комплексе Крыма составил более 40 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что свыше четырех миллиардов рублей выделено на господдержку виноградарства и виноделия в Крыму с 2014 года.