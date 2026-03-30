В Крыму призвали перерабатывать зерно, а не продавать сырье

В Крыму задумались о том, чтобы перестать быть просто житницей и начать превращать зерно в настоящие деньги. Директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий прямо заявил: пора отказываться от привычной схемы «вырастили — отдали сырье» и двигаться в сторону производства продуктов с высокой добавленной стоимостью. Об этом сообщает «Крым 24».

По его словам, сейчас регион, как и многие другие аграрные территории, по сути, продает пшеницу «оптом», получая за нее копейки. Но если наладить переработку и выпускать уже готовую продукцию — ту же хлебобулочную линейку, макароны или другие изделия глубокой переработки, — выручка возрастает в разы. Это не просто экономическая арифметика, а вопрос стратегии: чем больше стадий обработки проходит продукт внутри региона, тем больше денег остается в местной экономике.

Эксперт добавил, что для Крыма такой переход означает не только рост доходности агропромышленного комплекса, но и создание новых рабочих мест. Переработка — это заводы, цеха, лаборатории, логистика, а не просто сезонная работа на полях. В условиях, когда полуостров уже прошел этап становления и адаптации, наступает время для качественного скачка — от сырья к готовому продукту, от «кормить» к «зарабатывать».

По его мнению, региону нужно перестать мыслить категориями «отдали зерно и забыли». Вместо этого стоит выстраивать полноценную производственную цепочку, где каждое звено добавляет стоимости. Это долгий путь, требующий инвестиций и технологий, но альтернатива — оставаться на положении сырьевого придатка — в долгосрочной перспективе гораздо менее выгодна.

