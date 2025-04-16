В Крыму реализуются около 250 туристических инвестпроектов

По словам министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия, в текущем году на территории полуострова реализуют инвестиционные проекты в сфере туризма на сумму около 300 млрд рублей. Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что всего в регионе реализуется около 250 подобных проектов. Инвестпроекты направлены на создание современных санаторно-курортных комплексов, восстановлению пляжей после «шторма века».

Ранее сообщалось, что трое предпринимателей обвиняются в мошенничестве в сфере экотуризма в Подмосковье.