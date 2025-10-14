В Крыму выполнено уже 15% плана посевной кампании

Аграрии Крыма уже приступили к формированию урожая будущего года, выполнив к середине октября 15% от общего плана посевных работ. Наиболее активно кампания развернулась в северных районах полуострова, где сложились оптимальные условия для старта полевых работ. Ключевым фактором, влияющим на темпы сева, стала благоприятная погода. Как отметил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк, прошедшие дожди создали хороший задел влаги в почве, что вселяет уверенность в получение дружных и здоровых всходов озимых культур в предстоящем сезоне. Об этом сообщает «Крым 24».

По его словам, такой ранний старт позволяет фермерам рассчитывать на соблюдение всех агротехнических сроков. По прогнозам министерства, полное завершение посевной кампании планируется до наступления ноября, что является оптимальным временем для обеспечения успешной перезимовки растений.

Кратюк подчеркнул, что своевременное проведение сева создает фундамент для будущего урожая, от которого напрямую зависит как продовольственная безопасность региона, так и экспортный потенциал крымского агрокомплекса. Раннее начало полевых работ демонстрирует слаженность действий аграриев и их готовность использовать благоприятные погодные условия для достижения высоких производственных результатов.

Ранее сообщалось, что Крым экспортировал 400 тыс. тонн зерна в этом году.