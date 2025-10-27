В Крыму заявили о нормализации ситуации с топливом

Топливный рынок Крыма вышел на стабильный режим работы после периода напряженности. Как заявил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в интервью телеканалу «Крым 24», на текущий момент ситуация с обеспечением горючим полностью нормализовалась на всей территории полуострова.

Достигнутая стабильность стала результатом оперативной работы по формированию необходимых резервов. Как пояснил министр, достаточные запасы топлива были созданы как на нефтебазах предприятий, так и непосредственно на автозаправочных станциях. Это позволило удовлетворить спрос потребителей и подготовить основу для полноценного восстановления ассортимента.

В ближайшей перспективе крымчане смогут увидеть практические результаты этих мер — на заправках будет полностью восстановлена линейка бензинов всех марок. По словам Воронкина, трейдеры уже получили необходимые объемы топлива, и в течение следующего дня начнется его активная развозка по всем АЗС.

Таким образом, итогом предпринятых мер стало полное преодоление топливного дефицита в регионе. Система снабжения не только восстановила текущие поставки, но и создала страховые запасы, что позволяет с уверенностью говорить о стабильной работе топливного комплекса Крыма в обозримом будущем.

Ранее россиянам раскрыли причины дефицита топлива на АЗС в Крыму.