В Курской области подсчитали ущерб аграриям, нанесенный атаками украинской армии

Сельскохозяйственные предприятия Курской области получили ущерб в размере 100 млн руб. из-за вторжения ВСУ. Об этом сообщил заместитель главы региона Сергей Стародубцев, его слова привел ТАСС.

Замгубернатора заявил, что власти Курской области фиксируют тот ущерб, который был нанесен предприятиям, в том числе и сельскохозяйственным. Пока рано говорить об окончательной сумме, так как не вся территория контролируется ВС РФ. По мере освобождения населенных пунктов, в них проводится разминирование, только после этого удается зафиксировать нанесенный АПК урон.

«На сегодня можно подтвердить ущерб в 110 млрд рублей, эта цифра будет расти», — указал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Курской области Хинштейн запретил своим подчиненным удалять комментарии простых пользователей в социальных сетях. Он также приказал разблокировать возможность оставлять сообщения, чтобы обычные люди могли донести до региональных властей свое видение ситуации, а также критику.