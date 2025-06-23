В мае Россия увеличила импорт китайского шоколада в три раза

В мае этого года Россия увеличила импорт шоколада из Китая в три раза по сравнению с апрелем. Таковы данные таможенной статистики Китайской Народной Республики.

В общей сложности в нашу страну поставили шоколад на $2,5 млн. Месяцем ранее закупки были на уровне $770,6 тыс.

Рост импорта обусловлен восстановлением спроса на данную продукцию.

Согласно расчетам, Россия заняла пятое место среди основных покупателей китайского шоколада. На нее пришлось 7,2% всего экспортного объема.

В топ-3 покупателей вошли Малайзия (9%), Гонконг и Япония (по 8,3%), а также Индонезия (8,1%). В мае общий объем экспорта шоколада из Китая достиг $34,4 млн. Это на треть превышает показатели за аналогичный период 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что Китай нарастит число ядерных боеголовок за десять лет.