Китай нарастит число ядерных боеголовок за десять лет

На фоне растущей геополитической напряженности Китай демонстрирует беспрецедентные темпы наращивания ядерного потенциала. Согласно данным Стокгольмского института исследований мира (SIPRI), Поднебесная уже вышла в лидеры по скорости расширения арсенала среди ядерных держав. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Отмечается, что текущий арсенал составляет более 600 боеголовок, а ежегодный прирост — примерно 100 единиц. До 20235 года планируется нарастить число боеголовок до полутора тысяч штук.

Добавляется, что это может привести к усилению напряженности в АТР (Тайвань, ЮКМ), опасениям возобновления гонки вооружений, строительству новой инфраструктуры для МБР и кризису режима нераспространения.

Поясняется, что, несмотря на официальные заявления о политике не первого удара, китайская ядерная экспансия меняет баланс сил. Так, они заявляют, что эра сокращения арсеналов завершается — КНР вступает в новую фазу ядерного соперничества.

По мнению экспертов, ситуация особенно тревожна на фоне ближневосточного кризиса и общей дестабилизации международной безопасности.

Ранее сообщалось, что Иран может сбросить на Израиль не менее 15 ядерных бомб в течение ближайших дней.