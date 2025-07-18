В МИД РФ рассказали о будущем торговли России с Европой

Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, допустил возможность полного прекращения товарооборота с Европейским союзом. По его прогнозам, в 2025 году этот показатель может составить всего около $40 млрд, что существенно ниже пиковых значений, когда он достигал $417 млрд, передает ТАСС.

На встрече со студентами и преподавательским составом Алтайского государственного университета (АлтГУ) он отметил, что объем торговли с ЕС в 2013 году составлял $417 млрд, в прошлом году снизился до $60 млрд, а в текущем году ожидается около $40 млрд. Грушко подчеркнул, что существует реальная вероятность обнуления товарооборота между Россией и Евросоюзом.

Дипломат также акцентировал внимание на том, что Европейский союз принял уже 18 пакетов санкций против России и стремится к полному отказу от российских энергоресурсов, включая нефть и газ.

По его словам, отношения России с так называемым «историческим Западом» характеризуются развязанной против России гибридной войной, в которой используются все возможные инструменты давления, включая экономическое принуждение.

Ранее в Кремле прокомментировали 18-й пакет санкций ЕС против России.