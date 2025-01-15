Вторичные санкции против России, по словам Дмитрия Биричевского, директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ, являются временным явлением, и со временем разрушительная политика США утратит свою эффективность, сообщило РИА Новости.

Он отметил, что в большинстве стран мира существует явный запрос на равенство, прозрачность и партнерство в международной сфере, включая торговлю.

Биричевский подчеркнул, что со временем деструктивный курс Вашингтона, основанный на «санкционном давлении», перестанет действовать, так как никто не заинтересован во взаимодействии с вымогателями и шантажистами, какими США являются на сегодняшней международной арене.

Ранее в Индии назвали эффект от санкций США против РФ временным. Они планируют адаптироваться к новым условиям и продолжать сотрудничество с Россией, учитывая стратегическую важность энергетических ресурсов для экономики Индии.