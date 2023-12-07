В Минэкономразвития сделали прогноз по инфляции в России

На инвестиционном форуме «Россия зовет!» министр экономического развития России, Максим Решетников, подтвердил, что Минэкономразвития сохраняет прогноз инфляции на уровне 7,5% по итогам 2023 года.

О данной информации стало известно из материала агентства РИА Новости.

Решетников подчеркнул, что данная оценка сохраняется на ожидаемом уровне. Данное заявление отражает текущий прогноз ведомства относительно уровня инфляции в стране на предстоящий год. Экономическое развитие и уровень инфляции остаются ключевыми параметрами, влияющими на финансовое состояние государства и благосостояние граждан.

Акцентирование на сохранении прогноза свидетельствует о важности управления инфляцией в стратегии экономического развития России и подчеркивает необходимость мер для обеспечения стабильности финансового сектора в стране.