В Минэкономразвития заявили, что отказ в приеме старых долларов у россиян за рубежом является общемировой тенденцией

По словам главы департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития России Никиты Кондратьева, отказ в приеме у граждан РФ американской валюты старого образца за рубежом не является попыткой ущемить в правах, а является общемировой тенденцией. Об этом сообщило РИА Новости.

Он уточнил, что таким образом банки стараются себя обезопасить и иметь более свежие купюры. Подобная ситуация наблюдается и в российских банках.

Полтора месяца назад вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян также заявил, что проблемы с обменом долларов старого образца в иностранных банках или обменных пунктах массовые, от этого страдают и отечественные путешественники.

Ранее эксперт по финансам Кузнецова перечислила влияющие на курс рубля события.