В Минэкономразвития заявили о замедлении роста экономики России

В ходе выступления в Государственной думе министр экономического развития Максим Решетников заявил, что предварительные экономические показатели свидетельствуют о замедлении темпов роста российской экономики, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что экономический рост перестал быть всеобъемлющим. По его словам, наблюдается снижение динамики в некоторых секторах, уменьшение портфеля заказов у предпринимателей и ужесточение денежно-кредитной политики.

Решетников также сообщил, что правительство принимает меры для поддержания макроэкономической стабильности, стремясь к балансу между контролем над инфляцией и стимулированием экономического роста.

Он добавил, что ведется активное взаимодействие с Центральным банком и Министерством финансов для согласования денежно-кредитной и фискальной стратегий.

Ранее сообщалось, что российская экономика в прошлом году росла в четыре раза быстрее, чем у средней страны из неформального клуба G7.