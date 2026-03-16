Исследование показало, сколько россияне тратят на дорогу до работы

Большинство россиян тратят на дорогу до работы не более получаса. Почти четверть жителей страны добираются до рабочего места за 15–30 минут, а еще часть сотрудников проводит в пути и вовсе меньше четверти часа. Такие данные приводятся РИА Новости в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru.

Согласно результатам опроса, 23% респондентов сообщили, что дорога до офиса или предприятия занимает у них от 15 до 30 минут. Еще 12% участников исследования добираются до работы менее чем за 15 минут.

При этом для значительной части работников поездка занимает больше времени. Так, 18% опрошенных проводят в пути от 30 до 45 минут. У каждого пятого россиянина (20%) дорога до рабочего места занимает от 45 минут до одного часа. Еще 15% респондентов отметили, что их поездка в одну сторону длится от одного до двух часов.

Продолжительность пути заметно зависит от региона проживания. Например, среди жителей Москва около 30% тратят на дорогу до работы от 45 до 60 минут, а еще 21% — от одного до двух часов. В регионах дорога, как правило, короче. В Нижегородская область 33% участников опроса добираются до работы за 15–30 минут. В Самарская область и Республика Татарстан такой же промежуток времени указали по 31% респондентов.

Исследование проводилось с 10 по 17 февраля 2026 года. В опросе приняли участие 1 789 человек из разных регионов страны.

