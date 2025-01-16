В Минфине рассказали об объеме ФНБ на 1 января

Минфин России сообщил , что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за декабрь уменьшился на 1,217 трлн руб., составив 11,88 трлн руб., что в долларовом эквиваленте снизилось на 4,718 млрд, достигнув $116,84 млрд.

На 1 января 2025 года объем ФНБ составил 11 879 972,7 млн руб., что соответствует 6,2% от ВВП, прогнозируемого на 2024 год.

Ликвидные активы фонда на эту же дату составили 3,81 трлн руб., что эквивалентно $37,47 млрд (2% от ожидаемого ВВП на 2024 год). В счетах ФНБ в Банке России размещено 164,044 млрд юаней, 187,75 тонн золота в обезличенной форме и 1,63 млрд руб.

На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ находится 892,9 млрд руб., $3 млрд вложено в долговые обязательства других стран, а также средства инвестированы в бумаги российских компаний и субординированный депозит в Газпромбанке для финансирования инфраструктурных проектов, одобренных правительством РФ.

Ранее Минфин России сообщал, что баланс валюты в евро Фонда национального благосостояния обнулен.