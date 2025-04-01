В Минпромторге рассказали о «зависших» в США авиазапчастях для России

В интервью изданию «Известия» глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил , что в Соединенных Штатах все еще находится приобретенное и оплаченное Россией авиационное оборудование на сумму около $500 млн. Москва стремится к возобновлению поставок этих комплектующих.

Алиханов также отметил заинтересованность российской стороны в том, чтобы работы по ремонту самолетов Boeing и Airbus, выполненные российскими компаниями в условиях санкций, признавались без обязательной проверки лицензий от иностранных производителей.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, среди задержанных грузов могут быть не только сами авиационные компоненты, но и необходимое для авиационной промышленности оборудование, например станочное оборудование.

Они подчеркнули, что для российской авиации критически важны компоненты, которые зачастую производятся или ремонтируются исключительно иностранными компаниями, такие как система предупреждения столкновений в воздухе (TCAS) от американской Honeywell.

После начала конфликта на Украине США и Евросоюз ввели ряд санкций против России, которые затронули и авиационную отрасль. Ограничения касаются поставок самолетов и запчастей, а также технического обслуживания уже поставленных воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести «охлаждение» при покупке авиабилетов.