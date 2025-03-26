В России могут ввести «охлаждение» при покупке авиабилетов

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, зампредседателя общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов в беседе с сайтом aif.ru рассказал , как будет работать так называемый «период охлаждения» при покупке авиабилетов или билетов на железнодорожные маршруты.

«Период охлаждения», по словам Зотова, должен быть бессрочным. Распространить его планируют на исправление ошибок в билетах с момента оформления билета и перед самим вылетом, но не на возврат.

«При этом должен быть четко определен перечень разделов, в которые разрешается вносить правки. Например, ошибки в написании фамилии, имени, отчества, в паспортных данных можно исправить, а направление вылета — уже нет», — прокомментировал представитель ведомства.

При этом рассматривали идею с возвратом билетов по невозвратным тарифам в «период охлаждения». Однако Минтранс не поддержал эту идею, так как это несет потенциальные убытки.

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