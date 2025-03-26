В России могут ввести «охлаждение» при покупке авиабилетов
Зотов: туристам разрешат исправлять ошибки в билетах в «период охлаждения»
Фото: [Медиасток.рф]
Председатель Общероссийского объединения пассажиров, зампредседателя общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как будет работать так называемый «период охлаждения» при покупке авиабилетов или билетов на железнодорожные маршруты.
«Период охлаждения», по словам Зотова, должен быть бессрочным. Распространить его планируют на исправление ошибок в билетах с момента оформления билета и перед самим вылетом, но не на возврат.
«При этом должен быть четко определен перечень разделов, в которые разрешается вносить правки. Например, ошибки в написании фамилии, имени, отчества, в паспортных данных можно исправить, а направление вылета — уже нет», — прокомментировал представитель ведомства.
При этом рассматривали идею с возвратом билетов по невозвратным тарифам в «период охлаждения». Однако Минтранс не поддержал эту идею, так как это несет потенциальные убытки.
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