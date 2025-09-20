В Минтрансе ответили, собираются ли делать все дороги России платными

Минтранс России официально опроверг возможность введения платного проезда по всем дорогам страны, пишет РИА Новости, взяв комментарий у представителя ведомства.

Представитель министерства заявил, что такая идея не обсуждается и не рассматривается ведомством, а также не поддерживается на государственном уровне.

Данное заявление стало ответом на высказывание заместителя начальника управления «Росавтодора» Дениса Кирюхина, который ранее в ходе экспертной дискуссии сообщил о потенциальных планах к 2030 году сделать проезд по всем дорогам платным. Кирюхин объяснял эту инициативу удорожанием содержания и ремонта дорожной инфраструктуры, а также ограниченностью бюджетного финансирования.

Минтранс подчеркнул, что позиция «Росавтодора» была личным мнением отдельного спикера и не отражает официальный курс правительства в дорожной политике.

