В Минтрансе рассказали о работе по интеграции с мессенджером MAX

В Министерстве транспорта РФ сообщили, что в ведомстве работают над интеграцией с мессенджером MAX, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Никитина.

По словам министра, в ведомстве работают над рядом направлений, в том числе над интеграцией с новым приложением для реализации в нем билетов на поезда и самолеты.

«По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим», - ответил Никитин на вопрос об интеграции с MAX для продажи билетов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев завел в новом мессенджере собственный канал. В нем он информирует граждан о самых актуальных событиях из жизни региона.