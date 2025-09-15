В Минтрансе рассказали о работе по интеграции с мессенджером MAX
В мессенджере MAX могут начать продавать ж/д и авиабилеты
В Министерстве транспорта РФ сообщили, что в ведомстве работают над интеграцией с мессенджером MAX, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Никитина.
По словам министра, в ведомстве работают над рядом направлений, в том числе над интеграцией с новым приложением для реализации в нем билетов на поезда и самолеты.
«По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим», - ответил Никитин на вопрос об интеграции с MAX для продажи билетов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев завел в новом мессенджере собственный канал. В нем он информирует граждан о самых актуальных событиях из жизни региона.