В Минтруде назвали планируемые показатели МРОТ в 2026 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2026 году превысит 27 тыс. руб. Об этом РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, такое увеличение станет важным шагом в повышении уровня доходов граждан и снижении уровня бедности в стране. Кроме того, планируется расширение семейной налоговой выплаты для семей с двумя и более детьми, что, по словам министра, должно улучшить демографическую ситуацию и обеспечить поддержку семей с уважением к их нуждам.

«Сегодняшние подходы к установлению минимального размера оплаты труда предполагают, что МРОТ составляет 48% от медианной зарплаты. С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тыс. руб. Это повышение затронет порядка 4,6 млн человек», — сказал Котяков.

Он отметил, что правительство РФ также работает над разработкой нормативных актов и программного обеспечения для реализации этих мер, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность их применения.

Особое внимание уделяется борьбе с теневой занятостью. Котяков отметил, что в России создаются методики оценки «тени» в экономике и формируются межведомственные комиссии для выявления и ликвидации нелегальных трудовых отношений. Кроме того, уже обсуждаются показатели эффективности работы региональных органов, ответственных за эти направления.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил создать экономический мост для Европейского союза (ЕС) и России.