В Мясной ассоциации назвали причины высокой стоимости мясной продукции

Антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям мяса птицы и свинины с целью сделать оценку обоснованности установления компаниями оптово-отпускных цен на продукцию. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, подорожают ли говядина и свинина в нашей стране в этом году. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, отраслевым ассоциациям и бизнесу на протяжении ряда лет с начала пандемии в регулярном режиме направляют запросы о динамике стоимости и причинах удорожания. Однако при этом ни разу не было запроса о том, почему стоимость мяса птицы за квартал упала на треть, и производители работали в убыток.

Эксперт добавил, что при этом свинина меньше всего растет в цене, в связи с этим и увеличился объем ее потребления, за четыре года уровень удорожания этого вида мяса составил менее 20%. Тем не менее стоимость свинины волатильна и является сезонным фактором. Так, в 2024 году цена на грудинку выросла наполовину, потому что на нее вырос спрос. В целом в нашей стране едят рекордно много мяса, больше, чем в среднем в богатых странах.

По его мнению, в России рыночное формирование стоимости мяса идет в условиях жесточайшей конкуренции. Цена на мясо должна отражать затраты, а затраты растут.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали рост спроса на мясную продукцию.