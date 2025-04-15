В Подмосковье зафиксировали рост спроса на мясную продукцию

В Подмосковье зафиксировали рост спроса на мясо, в марте 2025 года жители региона приобрели в розничных торговых сетях около 23,3 тыс. тонн продукции. Об этом сообщает Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, они купили более 17,1 тыс. тонн мяса птицы, свыше 5 тыс. тонн свинины, 945,4 тонны говядины и 135,7 тонны баранины. В среднем в день жители в Подмосковье продавали 751 тонну мясных изделий.

Особым спросом в регионе пользуется баранина (+10% в сравнении с февралем) и мясо птицы (+6%). В ведомстве уточнили, что за качеством и безопасностью мясной продукции на рынках и ярмарках региона следят ветеринарно-санитарные специалисты областного Минсельхозпрода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.