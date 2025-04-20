Власти Молдавии обвиняют Россию во всех своих бедах, написала на своей странице в соцсети молдавский политик и бывший кандидат от оппозиционной партии «Шанс» в мэры города Бельцы Виктория Шапа.

Граждане спрашивают у президента страны Майи Санду, почему не ремонтируются дороги, почему закрываются школы и больницы? На эти вопросы у главы государства только один ответ: Россия, Росси — враг, пояснила она.

Политик также отметила, действующий президент республики знала, что на выборах 2024 года ей не удастся одержать победу, если будет организовано голосование граждан Молдавии, проживающих в России. По ее словам, более 500 тыс. из них могли проголосовать только на двух избирательных участках, которые смогли бы принять всего 20 тыс. человек.

Ранее сообщалось о том, что Приднестровье получило новый транш помощи из России для пенсионеров.