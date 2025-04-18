Приднестровье получило новый транш помощи из России для пенсионеров

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) вновь получила финансовую помощь из России, предназначенную для осуществления дополнительных выплат пенсионерам. Об этом сообщила пресс-служба главы непризнанной республики Вадима Красносельского.

Отмечается, что эти средства будут направлены на совместные приднестровско-российские доплаты к пенсиям.

В пресс-службе главы ПМР отметили, что пенсионеры получат общее пособие в размере 600 приднестровских рублей за январь, февраль, март и апрель. Средства поступят после празднования Пасхи.

Для 127 тыс. пользователей банковских карт деньги будут зачислены непосредственно на счета, в то время как остальным пенсионерам выплаты будут переданы лично в руки.

В пресс-службе Красносельского отметили, что доплаты за май и июнь будут перечислены в начале соответствующих месяцев.

Размер ежемесячной доплаты останется на уровне 150 приднестровских рублей, что эквивалентно более 950 российским рублям.

Россия оказывает финансовую поддержку Приднестровью с 2008 года, и на сегодняшний день более 140 тыс. пенсионеров в республике получают ежемесячную доплату за счет гуманитарной помощи из России.

Приднестровье, где более 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось к выходу из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудачной попытки молдавского руководства силой разрешить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, сохранив независимость.

Ранее сообщалось, что парламент Гагаузии обратился к Европейскому союзу (ЕС) с просьбой повлиять на власти Молдавии.