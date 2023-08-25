В Подмосковье продолжается экологическая акция по переработке фруктов

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области пятый год проводит экологическую акцию «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку».

Садоводы имеют возможность отправлять излишки урожая на переработку. До конца сентября техника регионального оператора ООО «Хартия», курируемого региональным Министерством ЖКХ, по специально разработанному графику будет устанавливать брендированные бункеры для сбора яблок и арбузов. Также бункеры будут установлены на площадках для сбора КГО проекта «Мегабак».

Все излишки продуктов будут отправлены на переработку и пойдут на подкормку животных или производства компоста, отмечает министр Антон Велиховский.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проходят соревнования по пятиборью среди спасателей.