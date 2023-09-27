В Московской области возросло производство макаронной продукции

Выпуск макаронных и аналогичных мучных изделий за последние пять лет в Подмосковье увеличился почти на 60 процентов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По итогам прошлого года в Московской области было произведено свыше 316 тысяч тонн макаронных изделий. Это на 115 тысяч больше, чем пять лет назад. Как отметила Екатерина Зиновьева, существенного роста удалось добиться за счет инвестиционной активности.

Пищевая сфера остается привлекательной для инвесторов. Только по линии импортозамещения в Московской области в последнее время заявлено около 30 инвестиционных проектов.

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