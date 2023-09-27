В подмосковном Воскресенске решают, как благоустроить площадь в центре

Благоустройство начнется в 2024 году. В настоящее время идет активное обсуждение с жителями городского округа, каким быть внешнему виду и чем наполнить общественное пространство.

Хоккейная команда «Химик» была основана в 1953 году, в 1966-м в городе построили первый в Подмосковье крытый ледовый каток с искусственным льдом. На площади перед ареной есть группа фонтанов. В 2008 году здесь установлен памятник основателям воскресенского хоккея — тренеру Николаю Эпштейну и руководившим в разное время химическим предприятием Николаю Докторову и Николаю Хрипунову.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье впервые пройдут соревнования племенных лошадей на Кубок губернатора.