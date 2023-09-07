Подмосковные юнармейцы впервые посетили ЛНР

Делегация юнармейцев из Подольска под руководством начальника подмосковного штаба Евгения Лукошникова совершила экскурсионно-волонтерскую поездку в Луганскую Народную Республику.

С момента начала специальной военной операции это был первый приезд ребят на территорию ЛНР. Подольчане доставили 250 килограммов канцелярских принадлежностей, передали детские письма для военнослужащих. Вместе с местными юнармейцами и начальником штаба регионального отделения «Юнармия» Оксаной Луганцевой ребята посетили Центральный музей «Молодая гвардия» и мемориальный комплекс «Непокоренные», который находится на месте шурфа шахты №5 — сюда в январе 1943 года были сброшены тела членов подпольной молодежной организации «Молодая гвардия». Юнармейцы почтили память погибших героев минутой молчания.

В музее более 20 тысяч экспонатов, которые подразделяются на материалы по истории «Молодой Гвардии» и истории Краснодона.

Также в рамках поездки Евгений Лукошников обсудил с Оксаной Луганцевой и начальником штаба Республиканского военно-патриотического Движения «Молодая гвардия – Юнармия» Кристиной Савельевой вопросы дальнейшего сотрудничества.

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